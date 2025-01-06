Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
Akaryakıta okkalı zam! Rakam epey keyif kaçıracak cinsten
Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği

Bursa'da Hamsi Fiyatları Düşüşte: 150 Liraya Kadar Geriledi

Bursa'da Hamsi Fiyatları Düşüşte: 150 Liraya Kadar Geriledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hamsi fiyatları, denizden bol miktarda çıkmasıyla birlikte 150 liraya kadar düştü. Geçen yıl sonlarında 400 lira olan fiyatlar, Karadeniz'deki bol av nedeniyle hızla azaldı.

Bursa'da geçen yılın son haftalarında denizden az miktarda çıkması nedeniyle fiyatı 400 liraya kadar yükselen hamsi, yeni yılın ilk hafta sonunda 150 liraya kadar düştü. Karadeniz'e açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi, fiyatların düşmesine yol açtı. Bursa'daki pazarlarda hamsi bolluğu yaşanırken, Karadeniz kıyı kentlerinde kilogram fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Büyükşehirlerde ise hamsi fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor.

Bursa'nın Altınşehir pazarında yoğun bir gün geçiren balıkçılar, geçtiğimiz yılın son 1-2 haftasında az gelmesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Fiyatın yüksek olmasıyla birlikte talebin düştüğünü ifade eden balıkçılar, hamsinin tekrar bolca gelmesiyle birlikte fiyatların hızla düştüğünü söyledi. Nilüfer ilçesinde ortalama 200 lira olan hamsi, bazı pazarlarda 150 liraya kadar satılmaya başlandı. Pazarda ayrıca çinekop 350, istavrit ve sardalya 200, mezgit ise 150 liradan alıcı buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
img

Ünlü oyuncu metroda! Gizlice fotoğrafını çekenlere olay tepki
img

Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
6,3'lük deprem ülkeyi yangın yerine çevirdi! Panik anları kamerada
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba

Son Dakika Haberleri

AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak? Salih Uzun kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun biyografisi! Okullar ne zaman tatil 2025? Ara tatil ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor? Sağlık Ocakları bugün açık mı? 6 Ocak Sağlık Ocakları grevde mi? 6 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? Resmi Gazete bugün (6 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Bugün (6 Ocak) Müge Anlı yeni bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.