Bursa'da Gizemli Pankartlar Merak Uyandırıyor

Bursa'nın çeşitli noktalarında asılan gizemli pankartlar, üzerinde yer alan 'Kim O?' sorusu ve QR kod ile kent sakinlerinin merakını cezbetti. QR kodun aktif olacağı tarih 1 Eylül olarak belirlendi.

Bursa'nın farklı noktalarında son günlerde dikkat çeken pankartlar, kent sakinlerinin merak konusu oldu. Koyu renk fon üzerine yerleştirilen kısa ve etkili cümlelerin sonunda büyük puntolarla yazılmış "Kim O?" sorusu, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Pankartlarda ayrıca bir QR kod yer alıyor. Ancak bu kodu okutanlar henüz herhangi bir bilgiye ulaşamıyor. QR kodun 1 Eylül itibariyle aktif olacağı belirtiliyor.

Vatandaşlar, sosyal medyada da gündem olan bu gizemli pankartların ne anlama geldiğini, kimin veya neyin tanıtıldığını düşünüyor. Kimi bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyor, kimi ise kültürel ya da dini bir çalışmaya işaret ettiğini söylüyor.

Şimdilik sadece merak uyandıran bu pankartların sırrı 1 Eylül'de çözülecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
