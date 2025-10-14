Haberler

Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Yolu: Otobüse Tutunup Seyahat Ettiler

Güncelleme:
Bursa'da otobüs ve kamyonetin arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu cesaretleri, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Bursa'da seyir halindeki otobüs ve kamyonetin arkasına tutunan gençler, kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan korku dolu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan gençler kameralara yansıdı. Ankara yolu, Eğitim Caddesi ve Fomara Caddesi'nde kayda alınan görüntüler herkesin yüreğini ağzına getirdi. İlk kameralara yansıyan görüntülerde 5 patenli genç, trafikte ilerleyen otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre bu şekilde yol aldı. Otobüsün durağa yanaşacağı anlarda çocuklar yolun bozuk olması sebebiyle düşme tehlikesi yaşadı.

Diğer görüntülerde ise yine otobüsün arkasına tutunan ile kamyonetin kasasına asılarak ilerleyen gençler, 'pes' dedirtti. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin ne zaman akıllanacağı ise sosyal medyada merak konusu oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
