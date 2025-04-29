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Bursa'da Gençlerin Tehlikeli Seyahati Kamerada

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Bursa'da 3 genç, açık kasa kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etti. Bu tehlikeli anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler

BURSA - Bursa'da 3 genç, canlarını hiçe sayarak açık kasa kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etti. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 3 genç, canlarını hiçe sayarak açık kasa kamyonetin arkasına tutundu. Bu şekilde seyahat eden gençlerin tehlikeli yolcuğu, amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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