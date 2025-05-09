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Bursa'da Gençler İçin Dava Süreci Başladı

Bursa'da Gençler İçin Dava Süreci Başladı
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Bursa'da 11 gencin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, beraat taleplerini reddedip iki kişi için ev hapsini kaldırdı. Dava 11 Temmuz 2025'e erteledi. Anne Baba Dayanışma Ağı, çocukların özgürlükleri için mücadele edeceklerini vurguladı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa'da 11 gencin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, beraat taleplerini reddederken, iki kişi için verilen ev hapsi kararını kaldırdı. Dava 11 Temmuz 2025'e ertelendi. Anne Baba Dayanışma Ağı adına konuşan Gürdal Yiğit, "Geleceklerini kurmaya çalışan çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor" dedi.

Bursa'da 23 Mart'ta tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen 11 gencin ilk duruşması Bursa Adliyesi'nde yapıldı. Avukatların mahkeme salonuna alınmaması üzerine kısa süreli tartışma yaşanırken, daha sonra avukatların içeri girmesine izin verildi.

Sanıkların avukatlarının, beraat talebi reddedildi. Hakkında ev hapsi kararı olan iki kişinin ev hapsi kararı kaldırıldı, verilen diğer adli kontrol kararlarının devamına hükmedildi.  Davanın ikinci duruşması 11 Temmuz 2025'te yapılacak.

"Çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor"

Duruşma öncesi Bursa Adliyesi önünde açıklama yapan Anne Baba Dayanışma Ağı adına Gürdal Yiğit, şunları söyledi:

"Bizler, anayasal ve demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan, tutuklanan, ev hapsine mahküm edilen ya da adli kontrolle özgürlükleri kısıtlanan çocuklarımızın anne ve babalarıyız. Bugün burada, çocuklarımızın sesi olmak, haklı mücadelelerini duyurmak için toplandık. Çocuklarımız; üniversite öğrencileri, açık lise öğrencileri, yüksek lisans ve doktora yapanlar, mezun olup iş hayatına atılmış gençler. Onlar yalnızca düşüncelerini ifade ettikleri, temel haklarını kullandıkları için cezalandırıldılar. Onlar yalnızca Anayasa'nın tanıdığı haklara sahip çıktılar. Bugün ise eğitimlerinden, yaşamlarından, özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Tutuklu çocuklarımız cezaevlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Tedaviye erişimleri sınırlı, eğitim hakları fiilen ellerinden alınmış durumda. Geleceklerini kurmaya çalışan çocuklarımızın umutları demir parmaklıklar ardında tutuluyor.

"Çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için bir aradayız"

Biz anne babalar, çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için bir aradayız. Adliyelerde, cezaevlerinin önünde kurduğumuz dayanışma ağıyla tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmama sözü verdik. Bugün de bu sözümüzü tutmak için buradayız. Çocuklarımızın gözaltında, tutuklu ya da adli kontrol şartıyla değil; okul sıralarında, kampüslerde, hayatın içinde olmalarını istiyoruz. Çünkü onlar sadece bizim değil, bu ülkenin de geleceği. Bu geleceğin karartılmasına sessiz kalmayacağız.

Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz; çocuklarımız derhal serbest bırakılsın. Eğitim hakkı, ifade özgürlüğü ve demokratik katılım hakları tanınsın. Gençliğin sesi bastırılmasın, duyulsun. Çocuklarımızın özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz çünkü biz anne babayız çünkü çocuklarımız haklı. Çünkü bu ülkenin vicdanı susmuyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
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