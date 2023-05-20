Bursa'da gençler bayramı şenlik havasında kutladı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tam bir şenlik havasında kutlandı.

Bursa'da gençler bayramı şenlik havasında kutladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tam bir şenlik havasında kutlandı. Gençler bir taraftan Modern ve Çağdaş Dans-Caz Dans ve Show Dans Türkiye Şampiyonası'nda hünerlerini sergilerken, diğer taraftan sokak basketbolu turnuvasında da şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yıldönümü Bursa'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılan resmi törenlerin ardından başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri, gençleri müzik, spor ve dansla buluşturdu.

Dansçılar sahnede büyüledi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Modern ve Çağdaş Dans - Caz Dans ve Show Dans Türkiye Şampiyonası Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık 30 kulübün katıldığı yarışmada, Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir, Muğla, Bodrum, Kırklareli ve Kayseri'den 400 sporcu ilk üçe girebilmek için sahnede tüm hünerlerini sergiledi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Şenol Özkahraman, "Bu güzel günde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda finalini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın sonucunda ilk üçe girenler, ülkemizi Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız olarak temsil edecekler. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Avrupa veya Dünya Şampiyonası'nı Bursa'ya getirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a bize sağladığı destek ve imkanlardan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Potada heyecan zirvede

Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs'a özel düzenlendiği Sokak Basketbolu Turnuvası da yağmura rağmen yoğun bir katımla gerçekleşti. Hüdavendigar Kent Parkı sahalarında Genç Erkekler, Genç Kızlar, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde yapılan maçlar, oldukça çekişmeli geçti. Yağmura rağmen temponun biran olsun düşmediği karşılaşmalarda kategorilerinde ilk üçe giren takımlar kupa ve madalya ile ödüllendirildi.