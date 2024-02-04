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Bursa'da Gece Çaycısı Fenomen Oldu

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Bursa'da gece saatlerinde seyyar arabasında demlediği çayları ucuza satan gece çaycısı, sosyal medyada fenomen haline geldi. Közde demlenen çaylarıyla müşterilerini memnun eden çaycı, güler yüzüyle de insanları kazanıyor.

Bursa'da gece döneri, gece ciğeri derken bir de gece çaycısı ortaya çıktı. Gece saat 00.00'dan sonra kor üzerinde seyyar arabasında demlediği çaydanlıktan koyduğu tavşan kanı çayı ucuza satan çaycı, çekip paylaştığı videolar ile sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.

Bursa'da ekmek teknesini tarihi Ulu Cami'nin hemen yanına kuran, seyyar olarak açtığı tezgahta közde demlediği çayları satarak para kazanan Hasan Mert, bir vatandaşın kendisini gece yarısı videoya çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine gece çaycısı olarak ününe ün kattı. 8 yıldır aynı yerde çay sattığını ancak gece çaycısı olarak ünlendikten sonra müşterilerinin arttığını belirten Hasan Mert, sosyal medya sayesinde müşterilerinin kendisini bulduğunu söyledi. Çayı közde yaptığı için vatandaşların beğendiğini belirten Mert, "8 yıldır buradayım. Akşam 19.00'dan sabah 08.00'a kadar burada vatandaşlara hizmet veriyorum. Közde çay yaptığım için vatandaşlarımız beğeniyor. Zamanında gece tostçuları yokken biz buradaydık. Vatandaşların beğenme sebebi közde yapmam. Ayrıca ben burada sadece para değil insan da kazanıyorum. Her gelen vatandaşımızı güler yüz ile karşılıyorum. Bazen kahvehane sahipleri gelip soruyor, 'Senin çayında ne var' diye. Benim çayımda bir şey yok, sadece güler yüz ile karşılıyorum insanları. Ben de satarken içiyorum. Bazı insanlar çayı bahane ederek benimle sohbet etmeye geliyor. Güler yüzlü olmak her zaman kazandırıyor. Ben geldiğim zaman herkes 'Çaycı Hasan geldi' diyor. İlk çıktığım zamanlarda kimse tanımıyordu. Vatandaşlarımıza tuhaf geliyordu. Artık alıştılar, esnaflar ve vatandaşlar benim gelmemi bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Çayı ilk defa deneyen bir vatandaş, "Ben ilk defa geliyorum. Arkadaşı sürekli görüyordum, içmek ilk defa nasip oldu. Çayının tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşımız akşam 19.00 ile sabah 08.00'a kadar buradaymış. Gelmek isteyenler buyursun gelsin, çayı on numara. Odun ateşinde demlediği için farklı bir tadı var, tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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