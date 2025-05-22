Bursa'da Fazla Kilolu Vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezlerine Yönlendiriliyor

Bursa'da Fazla Kilolu Vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezlerine Yönlendiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sağlık ekipleri, kilo ölçümü yapılan vatandaşlardan vücut kitle endeksi riskli olanları sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriyor. 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında birçok kişi diyetisyenlerden danışmanlık hizmeti almaya başladı.

Fazla kilolu vatandaşlar sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor

BURSA - İl sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından, Bursa'daki park ve meydanlarda kilo ölçümü yapılan vatandaşlardan vücut kitle endeksi riskli olanları sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Bursa'da meyvelerini vermeye başladı. Demirtaş Mahallesinde yapılan taramada fazla kilolu olduğu tespit edilen 32 yaşındaki Canan Aydoğdu, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi. Ekiplerin önerisini dikkate alan Aydoğdu, sağlıklı hayat merkezine gelerek diyetisyenden danışmanlık hizmeti almaya başladı.

"Bilgilendirmeler faydalıydı"

Yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Aydoğdu, "Demirtaş Kültür Merkezi'nde yapılan bilgilendirme ve vücut kitle endeksi ölçümü dahilinde buraya geldim. Diyetisyenimizle görüştük. Vücut analizi yapıldı. Beslenme planı oluşturuldu. Yapılan bilgilendirmeler çok faydalıydı. Buradan sonuç alabileceğimi düşündüğüm için buraya geldim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.