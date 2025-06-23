Bursa'da Eşine Kurşun Sıkan K.E. Hakkında Dava Açıldı

Bursa'da Eşine Kurşun Sıkan K.E. Hakkında Dava Açıldı
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Bursa'da boşanma aşamasındaki K.E., eşi M.E.'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, K.E.'ye toplam 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bursa'da geçtiğimiz yıl öldürülme korkusuyla taksiye sığındığı esnada kurşunların hedefi olan ve hem kendisi hem de taksi şoförünün yaralandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan K.E. hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 26 Haziran 2024 yılı tarihinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki K.E., yolda beklediği eşi M.E. ile tartıştı. M.E., tartışma sonrası 'öldürülme' korkusuyla kaçıp, yoldan geçen M.U.'nun kullandığı taksiye sığındı. Kendisini polis merkezine götürmesini istediği anda, K.E. elinde taşıdığı poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Silahı görünce eğilen M.E. ile M.U., sağ koluna isabet eden kurşunlarla yaralandı. M.E. ile taksi şoförü M.U.'nun yaşadığı korku dolu anlar ise araç içi kameraya yansıdı.

Olaydan kısa süre sonra tutuklanan K.E., hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakim karşısına çıkan K.E., duruşmada yaptığı savunmada elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. K.E., "Sabah saat 10.00'da elektrik dairesine gidiyordum. Eşimin kaldığı, kayınvalidemin evinin önünde konuşmak için kendisini bekledim. Bana doğru gelince, 'bana 2 dakika ver, söyleyeceklerim var' dedim. O aniden çığlık atmaya başladı. Sonra da yoldan geçen taksiye bindi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Sürücü bana küfredince silahı çektim. M.E., taksinin açık olan kapısından bana tekme atınca silah ateş aldı" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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