Bursa'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
Güncelleme:
Bursa'da 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, boşandığı eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Bursa'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve eski eşi Doğan Ş. (31) birlikte yaşamayı sürdürdü. İkili arasında sık sık yaşanan tartışmaların sonuncusu oturdukları parkta yaşandı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş., genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. ise Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, Meydancık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı aile ve yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
