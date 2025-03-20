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Bursa'da Engelli Gencin Akülü Araç Hayali Gerçekleşti

Bursa'da Engelli Gencin Akülü Araç Hayali Gerçekleşti
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Yıldırım Kaymakamlığı, hayırsever tarafından bağışlanan akülü aracı engelli öğrenciye teslim etti. Genç öğrenci kaymakamlığa ve yardımsevere teşekkür etti.

Bursa'da özel gencin akülü araç hayali gerçek oldu.

Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına hayırsever tarafından bağışlanan akülü araç liseli gence teslim edildi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde eğitim gören engelli öğrencinin eğitim hayatına eksiksiz devam edebilmesi için hayırsever katkılarıyla temin edilen akülü araç Yıldırım Kaymakamı Metin Esen tarafından öğrenciye teslim edildi. Kaymakamlığın ve yardımseverin akülü araç hediye etmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden genç öğrenci Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'e ve yardımsever bağışçıya teşekkür etti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, kaymakamlık olarak başta engelliler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere herkese ellerinden gelen yardımı yapmaya gayretinde olduklarını belirterek, genç öğrenciye eğitim öğretim hayatında başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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