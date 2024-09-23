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Bursa'da Eğitim Uçağı Kazasında İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Eğitim Uçağı Kazasında İki Pilot Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 'Touch and go' eğitimi sırasında meydana gelen uçak kazasında iki pilot hayatını kaybetti. Olayın ardından itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın piste değip touch gol işlemi yaparken kaza kırıma uğradığı öğrenildi.

Yenişehir Havalimanı'nın apron kısmında yaşanan eğitim uçağı kazasında deneyimli pilot Ünal Aster (61) ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerindeki araştırması devam ederken kazanın "Touch and go" eğitimi sırasında yaşandığı ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi. Eğitimdeki uçağın piste değdiği ve tocuh go işlemi için havalanırken kırıma uğradığı ortaya çıktı.

Yenişehir Havalimanı'nda saat 08.10 sıralarında tek motorlu eğitim uçağı aprona düştü. Kazada iki pilot da olay yerinde hayatını kaybetti. Özel uçuş okuluna ait tek motorlu uçak kazası sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve arama kurturma ekipleri sevk edildi.

TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Soruşturmanın ardından kaza yapan uçağın enkazının aprondan kaldırılacağı bildirildi.

Kaza"Touch and go" eğitimi sırasında yaşandı

Öte yandan kazanın "Touch and go" eğitimi sırasında yaşandığı ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi.

"Touch and go" Bir piste inmeyi ve tam olarak durmadan tekrar kalkış yapmayı içerir Genellikle pilot daha sonra havaalanını devre olarak bilinen tanımlanmış bir desende daire çizer ve manevrayı tekrarlar. Bu, kısa sürede birçok inişin uygulanmasına imkan tanır.

Uçağın tekerlekleri yere değmezse, buna "alçak geçiş" denir. Hem bir touch-and-go inişi hem de bir alçak geçiş, bir tür go-around'dur. Planlanmamış bir touch-and-go inişi, "reddedilen iniş" veya "balked iniş" olarak da adlandırılır.

Bir uçağın tamamen durmaya yetecek kadar alana sahip olmadığı, ancak hızlanıp tekrar havalanmaya yetecek kadar alana sahip olduğu inişlerde, touch-and-go inişler kritik bir güvenlik rolü üstlenebilir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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