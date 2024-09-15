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Bursa'da Duygusal Anlar: Şeftali Ağacında Bulunan Not Kalpleri Isıttı

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Bursa'nın kırsal alanında 16 yaşındaki Berkan Gergin, şeftali ağacında '5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık, hakkınızı helal edin' notunu buldu. Duygusal anlar yaşayan Gergin, bulduğu not ve paraya karşılık, 'Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu' dedi.

Bursa'da şeftali ağacına asılı bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" notu duygulandırdı. Üzüm ve şeftaliyi alan kişinin, notun yanına ayrıca 50 lira bırakması dikkat çekti.

Bursa'nın kırsal bölgelerinden birinde, 16 yaşındaki Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesine geldiğinde unutulmaz bir an yaşadı. Genç çiftçi, şeftali ağacında bir not ve yanında bir miktar para buldu. Notta, "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık, hakkınızı helal edin" yazılıydı. Berkan Gergin, notu ve parayı bulduğunda çok duygulandığını belirtti. Notun içtenliğinden ve düşünceli davranıştan etkilenen Gergin, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu" diyerek duygularını ifade etti.

Bu olay, hem tarla sahibinin hem de bölge sakinlerinin kalplerini ısıttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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