Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Düşen Eğitim Uçağının Pilotlarından Emir Gülal Nalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da Düşen Eğitim Uçağının Pilotlarından Emir Gülal Nalcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da meydana gelen eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden pilot Emir Gülal Nalcı, İstanbul'da kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Törende ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Emir Gülal Nalcı, Eyüpsultan'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Yenişehir Havaalanı'nda dün apron kısmına düşen eğitim uçağında Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı isimli iki pilot hayatını kaybetmişti. Pilot Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi sabah saatlerinde karayolu ile İstanbul'a getirildi. Pilot Nalcı için Eyüpsultan'daki Pınar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Nalcı'nın aile üyeleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Emir Gülal Nalcı, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul 3-sayfa Yerel Yaşam Pilot Bursa Kaza

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });