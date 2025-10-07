Bursa'da Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı

"Dünya yürüyüş günü" kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle il genelinde eş zamanlı sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlendi.

Etkinlik, Bursa'nın farklı ilçelerinde belirlenen doğal ve açık alanlarda gerçekleştirildi. Katılımcılar; Orhaneli Sadağı Kanyonu, İznik Göl Sahili, Yenişehir Merkez, Keles Göleti, Gemlik Sahili ve Yıldırım Uludağ Zeyniler Köyü gibi noktalarda bir araya geldi.

Yürüyüşlere öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve yerel idare temsilcileri de katılım sağladı.

Etkinlikte katılımcılar, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkıda bulundu. "Sağlık için hareket et" ve "Her adım sağlığa" sloganları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, hareketli yaşam tarzının benimsenmesi vurgulandı.

Buluşmada söz alan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, etkinliğin taşıdığı öneme dikkat çekerek, düzenlenen yürüyüşlerle öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığını geliştirmeyi, toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve sportif faaliyetleri teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti ve sağlıklı bir neslin inşasında bu tür farkındalık çalışmalarının önemini vurgulayarak: "Dünya Yürüyüş Günü, yalnızca bir etkinlik değil; hareketli, sağlıklı ve bilinçli bir toplumun hazırlayıcısıdır. Tüm öğrencilerimizin bu bilinci kazanmasını önemsiyoruz" dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, önümüzdeki dönemlerde de benzer etkinliklerle öğrencilere aktif yaşam alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyor.

Etkinliklerin ardından katılımcılara teşekkür edilirken, yürüyüş alanlarında toplu hatıra fotoğrafları çekildi. Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bu tür faaliyetlerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA