Bursa'da Düğün Bitiminde Korkunç Kaza: Gelin Ölümden Döndü

Bursa'da Düğün Bitiminde Korkunç Kaza: Gelin Ölümden Döndü
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Bursa'da düğün sonrası eve gitmek üzere hareket eden gelin arabası, damadın el frenini çekmeyi unuttuğu için kaza yaptı. Gelin ölümden dönerken, bir davetli de tehlikeyi son anda atlattı.

Bursa'da düğün bitiminde evin yolunu tutmak için hazırlanan gelin ve damadın yaşadığı kaza herkesin yüreğini ağzına getirdi. Arabayı yanaştıran damat, heyecandan el frenini çekmeyi unutunca içinde gelinin olduğu otomobil kaza yaptı. Gelin ölümden döndü, bir davetli ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da 'gülsek mi? Ağlasak mı?' dedirten görüntü, bir düğün salonunun önünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, dünya evine giren çift, düğün bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı. Gelin arabasını düğün salonunu önüne getiren sürücü, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu. Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı.

Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti. Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu. O esnada gelen araç sayısının az olması ve fark edilmesi üzerine korkulan büyük bir kaza olmadı.

Herkesin derin bir 'oh' çektiği kazanın ardından gelen ve yanındaki arkadaşı büyük korku yaşadı. Arabanın hareket ettiği anda önünden kaçan kişi ise saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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