Bursa'da Downhill Sporcusu 225 Basamaklı Merdivenden Bisikletle İndi

Bursa'da downhill sporcusu 225 basamaklı dik merdivenden bisikletle inişiyle yürekleri ağza getirdi. Uludağ'ın eteklerindeki en dik ve en uzun merdivenlerden saniye içerisinde inen genç sporcu o anları saniye saniye kaydetti.

Bursa'da yaşayan Türkiye Downhill Şampiyonu Emir Melik Peker(23), yaptığı şovlarla yürekleri ağza getiriyor. Türkiye'de son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan downhill (tepeden inme) sporuyla yaklaşık 5 yıldır ilgilenen genç sporcu, yarış ve antrenman yaptığı dağ yollarının yanı sıra şehir merkezindeki birçok yeri parkur gibi kullanıyor. Dik merdivenler, setler, yüksek platformlardan tehlikeli atlayışlar yapan Peker, adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Çıkması 10 dakika, inmesi 10 saniye

Bursa'nın en dik ve en uzun merdiveninde yaklaşık 225 basamağı bisikletiyle 10 saniyede inen Emir Melik Peker, "Dünya'da downhill sporu olarak geçiyor, Türkçeye çevirdiğimiz zaman dağ bisikleti ile tepeden iniş anlamına geliyor. Normal şartlarda bu sporun orijinalinde dağlardan iniyoruz. Patikalar, rampalar topraktan her şey olabiliyor. Şehir içi parkurlar işin görsel kısmı. Ayrı bir zevki var, sosyal medya kısmında bize yardımcı olabiliyor. 2019 yılından bu güne tepeden iniş yapıyorum. Daha öncesinde başka kategorilerde yarışmıştım. 2019 yılından itibaren katıldığım yarışlarda 2 Türkiye şampiyonluğu kazandım. Birçok özel yarışta derecem var. Ayrıca yurtdışında genel kategoride 1. olan ilk sporcuyum. Bu spora girdiğimiz zaman sponsor ihtiyacı duyuyoruz. Bunun da en büyük kaynağı sosyal medya oluyor. O nedenle sosyal medyaya içerik üretiyoruz. Genellikle şehir içi parkurlar görsel açıdan heyecanlı olduğu için insanların ilgisini çekiyor. Dağda sürdüğümüz zaman insanlar bunu anlamıyor ama merdivenlere geldiğimiz zaman işin ciddiyetini ortaya çıkartıyor. Burası Bursa'nın en dik ve uzun merdiveni, yaklaşık 225 basamak. Frenler bir aşamada artık işlevini kaybediyor. Çıkması 10 dakika, inmesi 10 saniye" şeklinde konuştu.

"İnsanlar riskli buldukları için bizlere kızıyorlar"

Çevresindeki insanlardan yaptığı sporun riskli olmasından dolayı iyi tepkiler almadığını söylerken en çok desteği de ailesinden aldığını belirten Peker, "Arazide büyük atlayış parkuru inşa edip onlardan atlıyoruz. Şehir içinde de merdivenlere göre zorluk seviyesi değişebiliyor. Ama benim asıl amacım yurt dışındaki yarışlarda derece elde etmek. Bu şekilde ilerlemek istiyorum. Genelde pek sıcak tepkiler almıyoruz. İnsanlar riskli buldukları için bazı durumlarda bizlere kızıyorlar. Bazıları da destek veriyor. Değişik bir çatışma var. Ailem bana çok destek oluyor. Normalde ailelerin böyle bir spor dalına destek vermesi düşük bir olasılık. Ben bu konuda şanslıyım" dedi.

"Türkiye'de bu sporu geliştirmek istiyorum"

Türkiye'de downhill sporunun gelişmesine katkıda bulunmak istediğini aktaran Peker, "Öncelikli profesyonel sporcu kariyerimi değerlendirip arkasından Türkiye'de eğitim vermek ve bu sporu geliştirmek isterim. Parkur ihtiyacımız var, örneğin Uludağ'da parkur yapılabilir. Bu gibi ihtiyaçların giderilmesi için çalışabilirim. Türkiye'de turistlerin sık ziyaret ettiği pek çok bölge var. Biz böyle alanlarda bisikletle aksiyonlara girmek istiyoruz. Kapadokya'da zaten birçok sporcu içerik çıkardı. Türkiye'de buna benzer yüzlerce yer var" diye konuştu. - BURSA