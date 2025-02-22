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Bursa'da Dondurucu Soğuğa Rağmen Mağaza Açılışında Uzun Kuyruklar

Bursa'da Dondurucu Soğuğa Rağmen Mağaza Açılışında Uzun Kuyruklar
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde açılışını yapan yeni ev eşyaları mağazası, indirimli ürünler nedeniyle dikkat çekti. Eksi 3 derecelik hava şartlarına rağmen, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle açılışa özel kampanya ile satışa sunulan ürünler kapışıldı, ancak bazı müşteriler mağaza içinde izdiham yaşadı.

Bursa'da eksi 3 dereceyi bulan dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, açılışı yeni yapılan mağazada ucuz alışveriş için uzun kuyruk ve izdiham oluşturdu. Kuyruk metrelerce uzarken, 100 liradan bavul, kamp sandalyesi, çorba seti ve bardak seti 500 liradan halılar kapışıldı.

Nilüfer ilçesinde, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Metrelerce oluşan kuyruk basın mensuplarının kamerasına yansıdı.

Kentin yeni gözde yerleşim bölgesi Balkan Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde -2 derecedeki dondurucu soğuğa aldırış etmeden mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdihamı yaşandı. Vatandaşların bir biriyle yarıştığı o anlar, kameralara yansırken, firma sahibi Bekir Yetişen, "Ürünlerimizde yüzde 60-70 gibi bir indirim yaptık. Bugün burada bir şube açtık ve vatandaşlarımıza uygun fiyattan kampanya yapalım dedik. Kendileri bizi bu özel günde yalnız bırakmadılar. Bugün soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi geldi. İlerleyen günlerde de bu tür kampanyalar yapacağız" diye konuştu.

Açılışa özel ilk gün bavul, kamp sandalyesi, çorba ve bardak setleri 100 liradan, halılar ise 500 liradan satıldı.

Kuyruğa girip saatlerce bekleyen ve sınırlı sayıda sadece tanıtım için konulan ürünlerden alamayanlar da işyeri yetkililerine tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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