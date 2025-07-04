Bursa'da Doburca Caddesi 10 Gün Trafiğe Kapalı

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BUSKİ, Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları nedeniyle 04 Temmuz - 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında Doburca Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi bekleniyor.

BUSKİ, su projesi isale hattı çalışması çerçevesince 10 gün süreyle Doburca Caddesinin trafiğe kapatılacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları çerçevesince Osmangazi İlçesi Doburca Mahallesinde Doburca Caddesi üzerinde 200 metrelik güzergahta 04 Temmuz 2025-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında ulaşım 3. Kadife Sokak Yolu kesişiminden itibaren 3. Zümrüt Sokak kesişimine kadar trafiğe kapatılacak olup, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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