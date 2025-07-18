Bursa'da Devran Vinç Yola Düştü, Operatör Kurtarıldı

Bursa'da Devran Vinç Yola Düştü, Operatör Kurtarıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat alanında devrilen yüksek tonajlı vinç, güvenlik kameralarına yansıdı. Operatör mahsur kalırken, devrilen vinç bir lüks araca zarar verdi. İtfaiye ekipleri, operatörü kısa sürede kurtardı.

Bursa'da bir inşaat sahasında şantiye alanındaki yüksek tonajlı vincin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü. Devrilme anı ise, başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Dönüş yaptığı esnada, gürültüyle devrilen vinç ilk önce inşaat halindeki binaya daha sonra ise yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi kısa sürede bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki lüks otomobil hurdaya döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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