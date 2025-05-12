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Bursa'da Dernek Başkanı Kendini Vurduğunu İddia Etti

Bursa'da Dernek Başkanı Kendini Vurduğunu İddia Etti
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Bursa'da Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan karın bölgesinden yaralandı. Yıldızhan, silahın kazara ateş alarak kendisini vurduğunu öne sürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırıldı ve emniyet güçleri olaya çok yönlü soruşturma başlattı.

Dernek başkanı yaralandı, kendi kendini vurduğunu iddia etti

BURSA - Bursa'da meydana gelen silahlı olayda, Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan karın bölgesinden yaralandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baver Yıldızhan, silahın kazara ateş alması sonucu kendisini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Yaralanan Yıldızhan, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulundu. Bu durum, birden fazla el ateş edilmesi nedeniyle soru işaretlerine neden oldu.

Emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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