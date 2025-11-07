Haberler

Bursa'da Deprem Riski: Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Uyardı

Bursa'da Deprem Riski: Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Uyardı
Güncelleme:
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da da deprem riski bulunduğunu belirterek, bölgedeki fay hatlarının tehlikesi hakkında bilgiler verdi. Aykan, Bursa'nın diri fay hatları üzerinde olduğunu ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Aykan, Sındırgı Fayı'nda meydana gelen bu yoğun sarsıntıların ardından oluşan stres transferine dikkat çekerek, zaman zaman Sındırgı Fayı'nın batısında yer alan Gelenbe Fay Hattı üzerinde mikro depremler meydana geldiğini vurguladı.

Son günlerde Gelenbe Fayı üzerinde 4.0 büyüklüğüne ulaşan depremlerin kaydedildiğini aktaran Aykan, bu fay hattının 6.0 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı'nın, üzerindeki stresi kuzeye veya güneye doğru transfer ettiğini belirten Aykan, "Eğer stres kuzeye transfer olursa, Balıkesir şehir merkezinden geçen Gökçeyazı Fayı risk oluşturabilir. Güneye transfer olursa bu kez Manisa Kırkağaç çevresi tehlike altına girebilir" dedi.

Aykan, Sındırgı Fayı'nın tamamının henüz kırılmadığını hatırlatarak, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline dikkat çekti. "Deprem fırtınasının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde

Jeoloji Mühendisi Aykan, Bursa'nın neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirterek, özellikle İznik-Mekece Fayı'nın 960 yıldır sessiz olduğunu ve en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem ürettiğini hatırlattı.

Ayrıca, Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri'nin ortak yürüttüğü çalışmalarla, Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattının tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın halen MTA'nın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

Bursa'da 1855 yılında yaşanan ve "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan büyük depremin kente büyük zarar verdiğini hatırlatan Aykan, "Ulu Cami'nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı" dedi. Ayrıca 1400 yılında Yenişehir çevresinde etkili bir başka büyük depremin yaşandığını da ekledi.

Aykan, 625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirterek, "Bursa'nın, deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız" uyarısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
