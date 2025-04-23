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Bursa'da Deprem Anında Vatandaşın Korku Dolu Anları
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Bursa'da mesaiden dönen bir kişi, evinde dinlenirken 6,2 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Deprem anında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da mesaiden gelen vatandaş, evde dinlendiği esnada depreme yakalandı. Gözünü depremle açan kişi, ne yapacağını şaşardı.

Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı. Mesaiden geldikten sonra yatağına yatan kişi, gözünü depremle açtı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken avizenin sallandığını görünce yerinden kıpırdayamadı. O yaşadığı anları ise cep telefonu ile kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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