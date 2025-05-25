Bursa'da Deniz Sezonu Erken Açıldı

Bursa'da Deniz Sezonu Erken Açıldı
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Bursa'da Deniz Sezonu Erken Açıldı
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Bursa'da hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasıyla birlikte vatandaşlar deniz ve piknik alanlarına akın etti. Kurşunlu Plajı'nda deniz sezonu başladı.

Bursa'da deniz sezonu erken açıldı

Sıcak havayı fırsat bilenin kimileri denize, kimileri ise piknik alanlarına akın etti

BURSA - Bursa'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine kimi piknik alanlarına, kimileri ise denize akın etti.

Bursa Kurşunlu Plajı'nda deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle 35 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler pikniğe koştu. Kimi ormanlık alanlardaki piknik alanlarını doldururken, kimileri ise deniz sezonunu açma fırsatı buldu.

Oyun alanlarına girmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENOL ATAMER - Yerel
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