Bursa'da Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da çocukların otobüsün arkasına patenle tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anları da çocuklardan biri cep telefonuyla kaydetti.

Bursa'da bir grup çocuk, ayaklarındaki patenlerle seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar çocuklardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların hiçbir güvenlik önlemi almadan otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. Durumu fark eden bazı sürücüler de korna çalarak çocukları uyardı. - BURSA