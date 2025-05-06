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Bursa'da Çocuklara Güvenli Trafik Eğitimi

Bursa'da Çocuklara Güvenli Trafik Eğitimi
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karakoca İlköğretim Okulu'nda, Trafik Haftası kapsamında 71 öğrenci ve 13 öğretmenin katıldığı etkinlikte, çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi. Trafik jandarma ekipleri, öğrencilere yaya ve araç içindeki davranışlarını öğretti.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karakoca İlköğretim Okulu'nda, Trafik Haftası kapsamında çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

Karakoca İlköğretim Okulu'nda 71 öğrenci ve 13 öğretmenin katıldığı etkinlikte, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitimler verdi. Trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olunmasının öneminin de anlatıldığı etkinlikte, çocuklar okul bahçesinde trafik jandarma ekiplerinin malzemelerinin tanıtımının yanı sıra, trafik arabalarına binme ve tanıma imkanı da buldu.

Etkinlik, trafik güvenliği bilincinin küçük yaşta aşılanması amacıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri tarafından katılanlara, şapka, düdük, anahtarlık ve yiyecek ikramında bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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