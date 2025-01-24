Bursa'da Çocuklar Sömestrda Resim Yaparak Eğleniyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sömestr tatilinde resim yapmayı öğrenen çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Yenişehir'de bir çok sosyal aktivede anlamında çocuklara eğitim imkanı sunan Mavi Düş Resim Sanat ve Müzik Evi Genel Müdürü Abdurrahim Yetim, "Günümüzde çocuklarımız resim sanatına büyük ilgi duymaya başladı. Profesyonel kadromuzla cansız doğa resimleri, portre, tuval çalışmaları, kara kalem gibi bir çok alanda onların yeteneklerine göre çalışmalar düzenliyoruz. Gerçekten çok başarılı yetenekli çocuklarımız bulunuyor. Resim çocukların gelişmesine büyük katkı sağlarken sömestr tatilinde keyifli vakit geçirmesini sağlıyor" diye konuştu. - BURSA