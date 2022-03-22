Bursa'da buz gibi havada denize girdi

MUDANYA, BURSA (İHA) - Bursa'da dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde bir adam Marmara Denizi'ne girerek yüzdü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde soğuk havaya aldırış etmeden denize giren bir adam görenleri şaşırttı. Kapalı ve soğuk havaya aldırmayan adam dalgalı denizde bir süre yüzdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde şortlu bir adamın denizde bir süre yürüdükten sonra kulaç atarak yüzdüğü görülüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel