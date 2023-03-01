Bursa'da Büyükşehir'den depremzede çocuklara oyun parkı

Hatay'da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için köy köy mahalle mahalle gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede çocukları da ilk günden beri ihmal etmiyor. Hataylı küçük depremzedeleri mutlu edebilmek için gördükleri her yerde oyuncak veren ekipler, bu kez de çadır ve konteyner kentlerde oyun parkı kurulumuna başladı.

Enkaz yığınları arasında futbol oynayan, cephesi çatlaklarla dolu bina önlerindeki parklarda salıncak keyfi yapan çocuklar, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremi unutamayacak olsa da kendi rutin hayatlarına dönmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de enkaz yığınları arasında oyunlar oynayan çocukları daha da mutlu edebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın tüm bölgelerinde erzak yardımının yanında çocuklara oyuncak da dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çadır ve konteyner kentlerde oyun parkı kurulumuna başladı. Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde 200 çadırdan oluşan ve yaklaşık 1000 vatandaşın yaşadığı çadır kentte oyun parkı çalışmalarını minikler 'meraklı gözlerle' takip etti. Hayatlarına biraz da olsa renk katacak olan oyun alanındaki çalışmayı ilgiyle izleyen çocuklar, 4 salıncak, 2 tahterevalli ve bir takım çift kuleli oyun grubunun yer aldığı parkurun tamamlanması için dakikalar saydı. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle alanda top oynayan depremzede çocuklar, merak ettikleri fotoğraf makinesini de ellerine alarak çalışmaları fotoğrafladı. - BURSA