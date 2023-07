Bursa'da Boğazköy Mahallesi Mezarlığının Bulunduğu Arazinin DSİ Tarafından Satışa Çıkarılması Tepki Çekti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan ve köyün ileri gelenleri tarafından mezarlık olması için bağışlanan alanın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından satışa çıkarılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, "Bunun bir an önce devlet tarafından acilen en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz ve çözülmezse biz Boğazköy halkı olarak bu işe tamamen karşı çıkacağız. Her ne olursa olsun canımızı koyacağız, kanımızı koyacağız gerekirse, ecdadımızın mezarlığına dokundurtmayacağız" görüşünü dile getirdi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve köyün ileri gelenleri tarafından mezarlık olması için bağışlanan alanın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından satışa çıkarılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, "Bunun bir an önce devlet tarafından acilen en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz ve çözülmezse biz Boğazköy halkı olarak bu işe tamamen karşı çıkacağız. Her ne olursa olsun canımızı koyacağız, kanımızı koyacağız gerekirse, ecdadımızın mezarlığına dokundurtmayacağız" görüşünü dile getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde köyün ileri gelenleri tarafından mezarlık olması için köy zilyetliğine geçirilen alan, 1992 yılında baraj inşaatı nedeniyle kamulaştırıldı. Alan baraj havzası içerisinde kullanılmaması nedeniyle köylünün mezar alanı olarak varlığını sürdürürken, aradan geçen 31 yılın ardından Devlet Su İşleri tarafından 8 Ağustos 2023 tarihinde açık ihale yöntemiyle satışa çıkarılacak. Mezarlığın satılmasına karşı çıkan mahalle sakinlerini ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaşanan mağduriyeti dile getirirken, ihalenin durdurulması ve alanın mahalle sakinlerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"BURANIN SATILMASINI İSTEMİYORLAR"

Orhan Sarıbal şunları söyledi:

"Şu anda İnegöl'e bağlı Boğazköy Mahallesi'ndeyiz. Buranın en önemli özelliği Yenişehir ve İnegöl'ün tarım alanlarını sulamaya dair, aynı zamanda enerji üretmeye dönük yapılan Boğazköy Barajı. Bu barajın 1992 yılından itibaren çevresi istimlak edildi baraj yapılması için. Şu anda bulunduğumuz yer Boğazköy Mezarlığı. Bu mezarlığın hemen yanı başında 23 dekara yakın bir alan var. Bu alanın içerisinde köyün mezarları var. Hemen arkamızda bir mezar var. Burası da Boğazköy Barajı inşaatı nedeniyle 1992-93 yıllarında kamulaştırıldı. Aradan yaklaşık olarak 30 yıl geçti. 30 yıl sonra bu alan şu anda Devlet Su İşleri tarafından satılmak isteniyor. Oysa burada köyün mezarlıkları var. Peki bu alanın kendi geçmişi ne? Bunun geçmişi şu, köyün ileri gelenleri, o günün insanları buradaki bu 23 dekarlık alanı mezarlık olsun diye kendi mülkiyetlerindeyken köy zilyetliğine geçirerek mezarlık alanı olarak bağışlamışlar. Bu köy mezarlığı olsun diye bağışlanan alan Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılmış ama baraj havzası içinde kullanılmadığı için şu anda köylünün mezar alanı olarak duruyor. Bugün çok üzgünüz ama Devlet Su İşleri burayı satmak istiyor. Açık ihale yöntemiyle 8 Ağustos 2023 tarihinde burayı satmak istiyor. Köy gençleri dedelerinden kalan, kendi büyüklerinin yattığı, hatta burayı bağışlayan insanların mezarlarının olduğu burayı, şimdi 'burası bizim dedelerimizin mezarlığı ve dedelerimiz burayı mezarlık olarak bağışladı' diyorlar. 'Buranın satılmasını istemiyoruz. Tekrar bizlere verilsin. Köy ve mahalleye ait olsun, bizlere ait olsun. Biz tekrar burayı geri alalım istiyoruz. Dolayısıyla kimseye ama kimseye burayı vermeyiz' diyorlar.

"YAPILAN İŞ KÖYLÜNÜN DEĞERLERİNE KÖTÜLÜKTÜR"

Olay çok açık. Halkın malı, köylünün malı tekrar köylüye verilsin istiyoruz. Ki burası bu halk için, köylü halkı için kutsal bir yer, mezarlık bölgesi. Bu insanlar da burayı mezarlık olarak kullanacaklar. Şantiye yani Boğazköy Barajı'nın şantiyesi için verilen iyi niyetli bir davranış bugün geldiğimiz noktada köylü için ciddi bir sıkıntıya dönüşmüş. Bu sıkıntının giderilmesi için Devlet Su İşleri'ni, bölge müdürünü göreve çağırıyoruz. Yine diğer kamu kurumlarını, Sayın Vali'yi göreve çağırıyoruz. ve elbette Tarım Orman İl Müdürü'nü, Tarım Orman Bakanlığı'nı da göreve çağırıyoruz. Derhal önce ihale durdurulsun, sonra da burası köy halkına teslim edilsin. Böylece doğru olan iş yapılsın. Yoksa yapılan iş acımasız bir şekilde köylünün geleneklerine, kültürüne, değerlerine, mezarına, mezarlıklarına açıkça bir kötülüktür. Bu kötülüğü de hiç kimse istemiyor. Zaten şu anda bu kamulaştırılan alan içerisinde ve satışa sunulan alan içerisinde mezarlıklar var."

"CENAZELERİMİZİ KOYACAĞIMIZ BAŞKA MEZAR YERİ YOK"

Satışa çıkarılan alanda mezarların yanı sıra mahallenin su deposunun da olduğunu ve BUSKİ'nin yaptığı ana depo arızalandığı zaman yedek olarak kullanılabildiğini söyleyen mahalle sakini Seyfullah Üsken, arazinin satışıyla beraber hem mezarlığın gideceğini hem de suyun kesileceğini söyledi. Üsken, şu ifadeleri kullandı:

"Görmüş olduğunuz gibi bakın şurası bizim eski su depomuz. Yani aynı zamanda su var bunun içinde. Biz bunu yedek olarak tutuyoruz. Şu anda BUSKİ'nin yapmış olduğu yukarıdaki depo arıza yaparsa bunu hemen faaliyete geçirebiliyoruz biz. Bu imkanımız var. Hem suyumuzu kesecekler hem mezarlarımız gidecek burada. Bir de bu mezarlık gittikten sonra yani cenazemizi koyacağımız bir mezar yerimiz dahi yok bizim. ya bize yer tahsis edecekler yani yer tahsis etmesini de istemiyoruz, biz sadece mevcut mezarlık olan yerimizin kalmasını istiyoruz.

"CANIMIZI KOYACAĞIZ, MEZARLIĞA DOKUNDURMAYACAĞIZ"

Burası yıllar önce Kerim Duyan, Cevdet Duyan, İsmail Duyan ve Pomak Recep diye hitap ettiğimiz dedelerimiz bu toprakları mezarlık için köye bağış yaptılar. Onların mezarları da burada, alanın içinde. O gün iyi niyetle baraj şantiyesi kurulacak diye geliyorlar muhtarlığa 'yerimiz yok, bize bir yer tahsis edin' diyorlar. O zaman da mezarlıklarımız biraz daha içeride olduğu için o günkü muhtarlık burayı onlara önlerini kesmemek adına iyi niyetle tahsis ediyor. Daha sonra 'biz de size burayı istimlak edilmiş gibi gösterip bir bedel ödeyelim' diyorlar. Para ödüyorlar. Daha sonra 'biz size işimiz bittikten sonra burayı tekrar vereceğiz' diyorlar. Nihayetinde şantiyeye giderken o zamanki Devlet Su İşleri Müdürü, şantiye şefleri, hepsi toplanıyorlar ve 'burayı biz size tahsis ettik tekrar' diyorlar. Ama herhangi bir yazılı evrak da vermiyorlar. O zamanki Devlet Su İşleri Müdürü 'her şey bizim inisiyatifimizdedir, buraya kimse dokunamaz' diyor. Aradan yıllar geçti burayı satmaya çalışıyorlar. Burada bizim mezarlarımız var. Ecdadımız yatıyor burada. Ben burada hiç kimsenin bir mülk sahibi olmasını istemem. Bu mezarları ne yapacağız burada? Kaldırıp taşıma imkanımız mı var? Hadi diyelim ki taşıdık, böyle bir şey ne dine sığar ne insanlığa sığar. Yani tamamen yapılan burada bir yanlış var. Bunun bir an önce devlet tarafından acilen en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz ve çözülmezse biz Boğazköy halkı olarak bu işe tamamen karşı çıkacağız. Her ne olursa olsun canımızı koyacağız, kanımızı koyacağız gerekirse, ecdadımızın mezarlığına dokundurtmayacağız."

"MEZARI KALDIRIP NEREYE GÖTÜRECEĞİM"

18 yaşındaki torununun mezarlıkta gömülü olduğunu söyleyen bir başka mahalle sakini ise şunları söyledi:

"Değerli Devlet Su İşleri yetkilileri burası benim torunumun mezarı. Ben 18 yaşında kız çocuğunu buraya gömmüş, defnetmişim. Şimdi buradan ben mezarı kaldırıp nereye götüreceğim? Bana bu konuda bir yol gösterebilir misiniz? Benim ecdadımın yaptığı mezarlık burası. Bunları nereye söküp de götüreceğiz? Bu konuda bir bilgi, yöntem gösterir misiniz? Biz buranın eskiden olduğu gibi köy statüsünde kendi mezarlığımız olarak kalmasını istiyoruz."