Susuzluktan ölmek üzere olan yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti - Haberler

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Susuzluktan ölmek üzere olan yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Susuzluktan ölmek üzere olan yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti Bursa'da görevden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibi yol kenarında yatan yavru köpeği görüp yardımına koştu.

Susuzluktan ölmek üzere olan yavru köpeğin yardımına zabıtalar yetişti

BURSA - Bursa'da görevden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibi yol kenarında yatan yavru köpeği görüp yardımına koştu.

Görevden dönen zabıta ekipleri Orhaneli yolu üzerinde susuzluktan ölmek üzere olan yavru köpek olduğunu fark etti. Oldukça susayan köpek şişedeki suyun tamamını içti. Yavru köpeği besleyen ekipler hayvan toparlanana kadar başında bekledi. İlgili birimler tarafından kontrolleri yapılan yavru köpek sağlık durumunun iyi olması üzerine doğal yaşamına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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