Haberler

Bursa'da Bisikletli Vatandaşın Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da Bisikletli Vatandaşın Tehlikeli Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, tersten ilerleyen bisikletli bir kişi araçların arasından geçerek tehlikeli bir yolculuk yaptı. Hızla giden araçlar, karşısında bisikletli vatandaşı görünce ne yapacağını şaşırdı. O anlar bir otomobilin kameralarına yansıdı.

Bursa'da geçtiğimiz aylar içerisinde birçok kez ekranlara gelen tersten ilerleyen otomobillerin yerini bu sefer de bisikletli aldı. Bisikletiyle yolun ortasından tersten gelen kişi, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Olay, Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen araçlar, karşısında bisikletli vatandaşı görünce ne yapacağını şaşırdı. Kamyonların ve otomobillerin arasında sahilde yürürcesine ilerleyen bisikletli kişinin o anları bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.