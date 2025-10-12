Bursa'da Bisikletli Vatandaşın Tehlikeli Yolculuğu
Bursa'da, tersten ilerleyen bisikletli bir kişi araçların arasından geçerek tehlikeli bir yolculuk yaptı. Hızla giden araçlar, karşısında bisikletli vatandaşı görünce ne yapacağını şaşırdı. O anlar bir otomobilin kameralarına yansıdı.
Bursa'da geçtiğimiz aylar içerisinde birçok kez ekranlara gelen tersten ilerleyen otomobillerin yerini bu sefer de bisikletli aldı. Bisikletiyle yolun ortasından tersten gelen kişi, herkesin yüreğini ağzına getirdi.
Olay, Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen araçlar, karşısında bisikletli vatandaşı görünce ne yapacağını şaşırdı. Kamyonların ve otomobillerin arasında sahilde yürürcesine ilerleyen bisikletli kişinin o anları bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel