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Bursa'da Bayram Geleneği Sürüyor

Bursa'da Bayram Geleneği Sürüyor
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 20 çocuk bir yetişkinle birlikte komşularının kapılarını çalarak bayramını kutladı. Amatör kamerayla kaydedilen yürek ısıtan anlar dikkat çekti.

Bursa'da bir sitede her bayram olduğu gibi bir yetişkinle beraber 20 çocuk, sitede oturan komşularının kapılarını tek tek çalarak bayramını kutladı. Yürek ısıtan görüntüler amatör kamerayla kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan bir sitede, bayram geleneği bu bayram da sürdü. Sitede bulunan yaklaşık 20 çocuk, bir yetişkin eşliğinde sitedeki komşularının kapılarını tek tek çaldı. Yürek ısıtan görüntüler ise saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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