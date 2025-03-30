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Bursa'da Bayram Geleneği: 20 Çocuk Kapı Kapı Bayramlaştı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir site, her bayram olduğu gibi bu yıl da 20 çocuk ve bir yetişkinin kapı çalarak bayramlaşmasıyla neşelendi. Amatör kameralarla kaydedilen görüntüler, bu geleneğin sıcaklığını gözler önüne serdi.

Bir yetişkin 20 çocuk kapı kapı bayramlaştı

BURSA - Bursa'da bir sitede her bayram olduğu gibi bir yetişkinle beraber 20 çocuk, sitede oturan komşularının kapılarını tek tek çalarak bayramını kutladı. Yürek ısıtan görüntüler amatör kamerayla kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan bir sitede, bayram geleneği bu bayram da sürdü. Sitede bulunan yaklaşık 20 çocuk, bir yetişkin eşliğinde sitedeki komşularının kapılarını tek tek çaldı. Yürek ısıtan görüntüler ise saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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