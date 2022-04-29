Bursa'da basın mensupları iftarda buluştu

BURSA (İHA) - PM Medya bünyesinde bulunan BGazete başta olmak üzere B Haber, Radyo Venüs, Radyo Vizyon Bursa'da ortaklaşa iftar programı düzenledi. TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın da katıldığı iftar programında Bursa'nın basın, siyaset, iş ve cemiyet hayatından 200'ü aşkın konuk yer aldı.

Bursa merkezli kurulan hem dijital hem de görsel medyada şehrin kurumlarından olan PM Medya çatısı altında düzenlenen iftar programıyla Bursa'nın basın, siyaset ve iş dünyasını ortak masa etrafında bir araya geldi. Ramazan ayının sonuna gelinirken düzenlenen iftarda oruçlar açılırken tüm davetliler manevi iklimi doyasıya yaşadı.

Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimleriyle farklı yerlerde buluşan isimlerin aynı mekanda bir araya gelmesi ve Ramazan ruhunu benimsemesi düzenlenen iftarı farklı bir boyuta taşıdı. Hem organizasyon hem de katılım açısından tam not alan iftar programında oruçlarını açan davetliler birlik ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. BGazete Genel Yayın Yönetmeni Rümeysa Kot düzenlenen iftar yeğinin yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ederek "Ramazan ayının dokusuna uygun birlik ve beraberlik bağının en içten hissedildiği bugünde bizleri yalnız bırakmayarak davetimize katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarınları daha güzel yapmak için bugünden adım atmak gerekiyor. Bizim adımlarımızda desteğini esirgemeyen herkese minnettarız" dedi.

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın da bulunduğu programa, Furpa Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Merve Çubukçu, Bursa Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cüneyt Dizdar, Yeni Marmara Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Efe, İş İnsanı Gürhan Acar ve Hilmi Bulan, Normhaber Yayın Koordinatörü Bülent Civanoğlu, DAĞDER Başkanı Yaşar Türk, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Bursadabugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, Yurt Gazetesi Yazarı Yüksel Baysal, Agazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi, Life Bursa Genel Yayın Yönetmeni Osman Gürçay, Bursa'da Meydan Gazetesi Genel Müdürü Ercan Akyıldız, Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül, Bavul Haber Haber Müdürü Bilal Kayaaltı, Kayı Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sevinç, birçok gazeteci, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Düzenlenen iftar davetine katılamayıp mesaj gönderen önemli siyasiler de vardı. Türkiye İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 27. Dönem Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da planlanan bazı programları nedeniyle iftar davetine katılamadıklarını bildirdiler. İftar yemeğinin ardından Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel BGazete Genel Yayın Yönetmeni Rümeysa Kot'a tarihi bir tablo hediye etti. Hafızalara kazınan program Tatlı ve çay ikramlarıyla sona erdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel