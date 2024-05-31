Bursa'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş Erzurum'da toprağa verildi

Bursa'da babaları tarafından vahşice öldürülen üç kardeş, Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kazbel Mahallesi'nde toprağa verildi.

Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan ve 15 gün önce Erzurum'dan çocuklarını Bursa'ya getiren 39 yaşındaki baba M.K., Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında cinnet geçirerek 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. 11 yaşındaki Zeynep, 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle; 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'yi ise boğarak öldüren baba gözaltına alındı.

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesi bugün Karayazı ilçesine bağlı Kazbel Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan anne Gülay K., yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Evlatlarının arkasından gözyaşlarına boğulan annenin feryatları yürek dağladı. - ERZURUM