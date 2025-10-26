Haberler

Bursa'da Atış Yapı Mağdurları İsyan Etti: 'Evimiz Yok, Paramız Yok'

Atış Yapı mağdurları Bursa'da bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Şirketin yöneticilerinin tutuklanmasının ardından TMSF'nin süreci devralması umut yarattı. Mağdurlar, tamamlanmayan projeler için finansal çözüm ve imar kolaylığı talep etti.

Bursa'da bir araya gelen Atış Yapı mağdurları, yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını istedi.

Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve iştirakleri hakkında yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında şirket yöneticilerinin tutuklanmasının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanması binlerce aile için yeniden umut oldu. Bugün bir araya gelen mağdurlar, basın açıklaması yaptı. Mağdurlardan Sadiye Dinç, "Biz sadece başımızı sokacak bir yuva istedik, lüks değil. Ama kandırıldık. Hayallerimiz maketlerde kaldı" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Dinç, yaklaşık 3 bin 500 ailenin mağdur edildiğini belirterek, "Bize güven verdiler, biz de ömrümüzün birikimini verdik. Şimdi ne evimiz var ne paramız" dedi.

TMSF'nin süreci devralmasının yeni bir başlangıç olduğunu belirten Dinç, "Bu sadece bir el koyma değil, mağdurların evlerine kavuşma süreci olmalı. Biz hakkımızın yeni ortaklıklar arasında kaybolmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Dinç, "Bu yaşananlar artık ekonomik değil, tamamen insani bir krizdir. Yıllardır belirsizlik içinde yaşamak bizleri hem maddi hem manevi olarak çökertti" dedi.

Mağdurlar, TMSF sürecinde bir "mağduriyet fonu" oluşturulmasını, yerel yönetimlerden ise imar kolaylığı sağlanması ve projelerin tamamlanmasına destek verilmesini istedi. Yarım kalan projelerin tamamlanması için finansal çözüm geliştirilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, Bursa milletvekillerinden de konuya dahil olmaları istendi.

Mağdurlar daha sonra gökyüzüne siyah balon bıraktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
