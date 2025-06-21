Bursa'da Arızalanan Araçta YKS'ye Geç Kalan Genç Kıza Polis Yardımı

Bursa'da Arızalanan Araçta YKS'ye Geç Kalan Genç Kıza Polis Yardımı
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Bursa'da YKS sınavına giderken arızalanan araçta kalan genç kız, polis ekiplerinin yardımıyla zamanında sınav merkezine ulaştırıldı. Gözyaşlarına boğulan üniversite adayı, polisler tarafından teselli edildi.

Bursa'da babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu. İzmir yolu üzerinde ailenin bulunduğu araç arızalandı. Polisler önce aracı iterek yol kenarına aldı. Araçtan inen üniversiteli adayı genç kız geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri genç kızı ve ailesini sınava gireceği okula araçlarıyla yetiştirdi.

Alınan bilgiye göre, olay İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde yaşandı. Acemler'den İzmir yönüne giden ailenin aracı arıza yaptı. Polisler aracı iterek yo kenarına taşıdı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek genç kız gözyaşlarına boğuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızı teselli edip "seni yetiştireceğiz" dediler. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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