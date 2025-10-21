Haberler

Bursa'da Apartmanın Çatı Katından Uçan Paneller Korku Dolu Anlar Yaşattı

Orhangazi ilçesindeki bir apartmanın çatısından düşen paneller, gece yarısı büyük bir gürültüyle sokağa yayıldı. Olay, sokak sakinlerinde deprem korkusuna yol açarken, otomobiller de zarar gördü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katından gece yarısın uçan paneller, herkese korku dolu anlar yaşattı. Herkes, çıkan sesle birlikte "deprem oldu" korkusu ile sokağa döküldü. Büyük bir gürültüyle aşağı kayan paneller, sokaktaki otomobillerin üzerine düştü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olay sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir gürültüyle bir apartmanın çatısında bulunan paneller araçların üzerine düştü. 3 aracın zarar gördüğü olayda tellere takılan diğer paneller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın gece saatlerinde yaşanması facianın önüne geçerken, çıkan sesler ise gece yatağında yatanlara deprem korkusu yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
