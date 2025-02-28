Bursa'da Anaokulu Öğrencileri Ramazan'ı Yeniçeri Kostümü ile Kutladı

Bursa'da özel bir anaokulun öğrencileri tarihi hanlar bölgesi ve kapalı çarşıda yeniçeri kostümü ile Ramazan'ı karşıladı.

Özel bir anaokulun öğrencileri Ramazan ayını coşkuyla karşıladı. Yeniçeri kostümü giyen minikler tarihi hanlar bölgesi ve kapalı çarşı çevresinde davul çalarak dolaştı. Ramazan manileri söyleyerek dolaşan çocuklara kapalı çarşı esnafı ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - BURSA