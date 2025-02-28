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Bursa'da Anaokulu Öğrencileri Ramazan'ı Yeniçeri Kostümü ile Kutladı

Bursa'da Anaokulu Öğrencileri Ramazan'ı Yeniçeri Kostümü ile Kutladı
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Bursa'da özel bir anaokulunun öğrencileri, yeniçeri kostümleriyle tarihi hanlar bölgesinde ve kapalı çarşıda Ramazan ayını coşkuyla karşıladı. Davul çalarak ve Ramazan manileri söyleyerek dolaşan miniklere esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'da özel bir anaokulun öğrencileri tarihi hanlar bölgesi ve kapalı çarşıda yeniçeri kostümü ile Ramazan'ı karşıladı.

Özel bir anaokulun öğrencileri Ramazan ayını coşkuyla karşıladı. Yeniçeri kostümü giyen minikler tarihi hanlar bölgesi ve kapalı çarşı çevresinde davul çalarak dolaştı. Ramazan manileri söyleyerek dolaşan çocuklara kapalı çarşı esnafı ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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