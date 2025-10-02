Haberler

Bursa'da Aile, Kaybolan Köpeği Pablo için 50 Bin Lira Ödül Verecek

Bursa'da Aile, Kaybolan Köpeği Pablo için 50 Bin Lira Ödül Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yaşayan Bilen ailesi, 24 Temmuz'da kaybolan Alman Spitz cinsindeki köpekleri Pablo için 50 bin lira ödül vereceklerini açıkladı. Aile, köpeklerine kavuşmak için günlerdir arama çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'da bir aile, 24 Temmuz'da kaybolan Pablo adındaki köpeği bulana 50 bin lira ödül verecek.

Yaklaşık 4 yıl önce yavruyken sahiplendikleri ve aileden biri gibi gördükleri köpeklerini günlerdir arayan Bilen ailesi, Pablo'ya kavuşacakları umuduyla her gün aramaya devam ediyor.

Osmangazi ilçesinin Nilüferköy Mahallesi'nde oturan Hakan Bilen, yaklaşık 4 yıl önce Alman Spitz cinsi köpeği henüz yavruyken sahiplendiklerini anlattı.

Köpek yavrusuna asıl sahibinin bakamadığını ve kendilerinin sahiplendiklerini belirten Bilen, "Çok sevdik ve aileden biri oldu. Ben, eşim ve 2 çocuğum çok seviyoruz" dedi.

Köpeğin 24 Temmuz'da kaybolduğunu dile getiren Bilen, şunları söyledi:

"O günden bu yana bir gün bile aksatmadan arıyoruz. Bursa'nın birçok yerine Pablo'nun fotoğrafı da olan ilanlar astık. Köpeği bulana 50 bin lira ödül vereceğiz. Kaybolduğu için çok üzgünüz. Bulan, gören varsa lütfen bize ulaşsın. Pablo'nun boynundaki tasmasında iletişim bilgileri ve çipi de mevcut."

Tanımadıkları numaralardan yapılan her aramada heyecana kapıldıklarını ve büyük umutla telefonu açtıklarını anlatan Bilen, köpeklerine ulaşacakları günü beklediklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde

Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde
Veda konuşmasıyla şaşkınlık yaratan Özcan Deniz'den gizemli mesaj

Veda konuşmasıyla şaşkınlık yaratan Deniz'den gizemli mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.