Bursa'da 5 Günlük Eylem Yasağı

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 23-27 Haziran tarihleri arasında il genelinde her türlü eylem ve etkinlikliğin yasaklandığı bildirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması ve provokatif olayların önlenmesi amacıyla il genelinde 23-27 Haziran tarihleri arasında her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi hükümlerine göre; kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi, toplumda infiale yol açabilecek, milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi, toplumsal barışın korunması ve eylemde bulunacak kişi ya da gruplarla vatandaşlar arasında provokatif olayların yaşanma ihtimalinin ortadan kaldırılması amacıyla 22.06.2025 tarihli ve E-19482364-12470-2025/29 sayılı Valilik Oluru alınmıştır.

Buna göre ilimiz geneli; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının önlerinde, sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık kapalı ve açık alanlarda her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinlikler 23 Haziran 2025 saat 00.01'den 27 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar 5 (beş) gün süreyle yasaklanmıştır."