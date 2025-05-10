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Bursa'da 380 Bin Lira Değerindeki 'Paşa' Kurbanlık Dana İlgi Gördü

Bursa'da 380 Bin Lira Değerindeki 'Paşa' Kurbanlık Dana İlgi Gördü
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Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'nın İznik ilçesindeki bir besi çiftliğinde, 1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' isimli dana, 380 bin lira fiyatla en çok ilgi gören kurbanlık oldu. Sahibi, danaya özel bakım yapıldığını vurguladı.

Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'nın İznik ilçesinde bir besi çiftliğinde 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. Paşa'nın sahibi, kurbanlık danaya 380 bin lira istediğini belirtti.

İznik ilçesinde besi çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor. Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira isteyen Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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