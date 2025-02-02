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Bursa'da 30 Yıllık Çiftin Üst Üste Kalp Krizi Sonucu Ölümü

Bursa'da 30 Yıllık Çiftin Üst Üste Kalp Krizi Sonucu Ölümü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 yıllık evli çift, yarım saat arayla kalp krizi geçirerek 18 gün içinde hayatlarını kaybetti. Yakınları büyük bir acı yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren 30 yıllık çift, 18 gün sonra hayatlarını kaybetti. Toprağa verilen 2 çocuk sahibi çiftin yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 Ocak 2025 tarihinde Yaşar Cengiz (59) akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşinden iyi haber beklerken duruma üzülen Nursel Cengiz de (56) biranda yere yığıldı. Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifte, doktorlar müdahale etti.

2 çocuk sahibi çift, ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Tedavileri süren çiftten Yaşar Cengiz, geçtiğimiz Perşembe gecesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Cengiz'in cenazesi Turgutalp camiinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Eşinin ölümünden 1 gün sonra Cuma günü Nursel Cengiz de hayata gözlerini yumdu. Turgutalp camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşinin mezarının yanına defnedildi.

30 yıl aynı yastığa baş koyan eşlerin üst üste yaşamını yitirmesi yakınlarına ve ailesine büyük üzüntü yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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