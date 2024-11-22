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Bursa'da 3. Kattaki Dairede Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı

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Bursa'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da 3. kattaki daire alev alev yandı

BURSA - Bursa'da 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan alevler tüm daireyi sardı. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan apartmanın 3.katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Alevleri gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da 3. Kattaki Dairede Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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