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Bursa'da 29 Ekim Kutlamalarına Ücretsiz Ulaşım

Bursa'da 29 Ekim Kutlamalarına Ücretsiz Ulaşım
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Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak. BURULAŞ, vatandaşların etkinliklere kolay ulaşım sağlaması amacıyla BursaRay ve otobüslerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada; 101'inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay ve Burulaş otobüslerinde 29 Ekim Salı günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için de vatandaşların Bursakart'larını kullanmaları gerekirken, kent içi ayakta yolcu taşınan hatlarda geçerli olacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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