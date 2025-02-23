Erdoğan 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bursa'da 2. Hamsi Festivali Büyük İlgi Gördü

Bursa'da 2. Hamsi Festivali Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtıldı. Festivale binlerce kişinin katılmasıyla eğlenceli anlar yaşandı.

Bursa'daki Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. Ücretsiz olarak dağıtılan 1 ton hamsi için binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. 1 ton balık ekmeğin dağıtıldığı festivalde binlerce kişi hamsi için sıra bekledi. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ise festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdi.

Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Komar, "2.'sini düzenlediğimiz Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtacağız. 100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. İl ve ilçelerimizden gelen vatandaşların burada ürünlerini sergiliyor. Gümüşhane'nin pestilinden, tahin ve pekmez, sucuk, peynir, bal, döner, hamsi ve Akçaabat köftesine kadar birçok ürün mevcut" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Avrupa'da şampiyon olma ihtimali!
img

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
img

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine istediği hakem ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İsrail'den on binlerce kişinin toplandığı cenaze töreninde gözdağı
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.