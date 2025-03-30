Bursa'da 125 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da kurduğu iftar sofralarında Ramazan ayı boyunca 7 ayrı mekanda 125 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, 'Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet" temasıyla 81 ilde kurduğu iftar sofraları ile vakıf geleneğini yaşattı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü de, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da kurduğu iftar sofralarında, Ramazan ayı boyunca 7 ayrı mekanda her gün ortalama 4 bin 300 kişiyi ağırladı. Bir ay boyunca 125 bin kişiyi aynı iftar sofrasında buluştu. Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mukaddes bir zaman dilimidir. Vakıf iftar buluşmalarında, paylaşmanın ve bereketin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve her daim yanımızda olan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'ya şükranlarımı sunarım. Ayrıca, iftar sofralarımıza katılım ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'a, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya'ya, Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İrfan İşeri'ye, kurumlarımızın değerli il müdürlerine ve görev alan tüm personellerine, gönüllülerimize, bizleri destekleyen vakıflarımıza, hayırseverlerimize, hayırsever kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Kurulan sofraların, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını Rabbimden niyaz eder; Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - BURSA