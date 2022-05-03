Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Haberler

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Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya giren vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 5 bin nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez bu görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı. Bayramlaşma töreni havadan da görüntülendi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram, İnegöl, Bursa, Yerel, Haberler

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