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Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Dernekleşti

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Dernekleşti
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Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu, derneğini kurarak faaliyetlerine dernek çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Derneğin kuruluşu 27 Kasım 2024 tarihinde tamamlandı ve tüm yazışmalar bu yeni yapı üzerinden yapılacak.

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu, artık faaliyetlerine dernek çatısı altında devam edecek. Dernek kuruluşunu tamamlayan gurubun artık tüm yazışmalarının dernek kanalıyla yapılacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, grup tüzüğü "Kurumsal Yapıya Geçiş İlkeleri ve Süreci" başlıklı Geçici 1. maddesi Yürütme Kurulumuza dernek kurma görevi vermiştir. Mevcut Yürütme Kurulumuz, bu hükmün gereği olarak 06.11.2023 tarihli toplantısında dernek kuruluşuyla ilgili çalışmaların başlatılmasına karar vermiş ve 27 Kasım 2024 tarihinde gerekli resmi başvurular yapılarak Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği'nin kuruluşu tamamlanmıştır.

Çağdaş Dernek tüzüğümüz ve dernek kuruluş süreci grup tüzüğümüz hükümlerine uygun olarak gerçekleşmiş olup, Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu'nun tüm faaliyetleri, çağrı ve duyuruları artık derneğimiz adıyla yapılacaktır. Derneğimizin ilk genel kurul tarihi, kuruluşu izleyen 60 günlük süre içinde, diğer resmi işlemler ve üye güncellemeleri tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Grubumuzun otuz yılı aşan birikim ve deneyimleri üzerine kurulan Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Derneği'nin, geçmiş başarılarımızı yeni bir aşamaya ulaştıracağına, mesleğimizi ve demokrasi mücadelemizi yeni ufuklara taşıyacağına olan inancımız tamdır." İfadelerine yer verildi.

Ayrıca 2025 yılında yapılacak olan kongre öncesi grup tarafından, üyelerin dernek çalışmaları için gerekli başvuruların yapılması ve dernek faaliyetlerine katılım göstermelerine dair çağrıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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